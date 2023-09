Politiforbundet kritiserer forbud mod koranafbrændinger

Politiforbundet, der er betjentenes fagforening, efterlyser konkretiseringer af regeringens lovforslag, der har til formål at forhindre koranafbrændinger, hvis betjentene skal kunne agere efter det.

Det skriver Politiken på baggrund af et høringssvar fra Politiforbundet.

- Politiet er i sagens natur ikke uvant med hensyn til at skulle foretage vurderinger og skøn i forbindelse med afviklingen af politiforretninger, men som lovforslaget er formuleret, synes der dog her at være tale om "elastik i metermål", skriver forbundet.

Hvis regeringens lovforslag bliver vedtaget, vil "utilbørlig behandling af genstande med en væsentlig betydning for et trossamfund" fremover være ulovligt.

I høringssvaret kritiserer Politiforbundet blandt andet, at det ikke klart fremgår, hvilke genstande, der ikke må behandles på en "utilbørlig måde".

/ritzau/