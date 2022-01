Politiinspektør går i rette med advokatundersøgelse om actioncard

Et af de mest centrale kritikpunkter i den advokatundersøgelse, der blev foretaget for Folketinget af advokat Claus Guldager, om politiets actioncard i minksagen er forkert ifølge politiinspektør Uffe Stormly.

I undersøgelsen skriver advokaten:

- Actioncard nummer et ses ikke godkendt eller på anden måde kvalitetssikret for dets juridiske indhold, hvilket ret åbenbart er i strid med politiets interne retningslinjer.

Men det er lodret forkert, hvis man spørger Uffe Stormly. Han mener nemlig, at han selv og en juridisk sektionsleder har kvalitets- og legalitetsikret det pågældende actioncard.

Den juridiske sektionsleder vil senere også skulle afgive forklaring for Minkkommissionen.

Det pågældende actioncard spiller en hovedrolle i sagen om aflivning af mink i Danmark. I november sidste år meldte regeringen ud, at alle mink skulle aflives.

Det stod dog hurtigt klar i Justitsministeriet og Fødevarestyrelsen, at der kun var lovgrundlag til at kræve nogle mink aflivet - men ikke alle.

Alle minkavlere kunne dog få en økonomisk bonus, hvis de inden for en bestemt tidsfrist aflivede deres dyr.

Derfor skulle myndighederne have fat i minkavlerne, og en de af de telefonopkald blev foretaget af politielever. De fik stukket et actioncard i hånden med en gennemgang af, hvad de skulle sige til minkavlerne.

Hvis minkavlerne nægtede at få myndighedspersoner ud og tælle mink op med henblik på at udmåle bonussen, skulle politieleverne sige:

- Det er jeg ked af at høre, men beslutningen er truffet.

- Manglende medvirken vil derfor betyde, at du ikke får mulighed for at opnå bonussen, og du kan forvente, at myndighederne så kommer og foretager tømning af besætningen alligevel.

- Jeg vil derfor høre, om dette får dig til at ændre beslutningen?

I Claus Guldagers undersøgelse blevet actioncardet beskrevet som havende et "urigtigt indhold."

Uffe Stormly medgiver også torsdag, at kortet burde have været formuleret anderledes.

Det og den manglende kvalitet- og legalitetssikring fik kritik af advokaten. Han anbefalede, at det blevet undersøgt, om det skulle have konsekvenser.

Folketinget bad herefter Minkkommissionen om at inddrage det pågældende actioncard i sit arbejde.

/ritzau/