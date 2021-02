Politiken dropper samarbejde om dækning af sexisme på TV2

Da TV2 droppede en dokumentar om sexisme, ville Politiken og Impact TV afdække det. Nu stopper samarbejdet.

I starten af februar kom det frem, at Politiken og produktionsselskabet Impact TV skulle afdække sexisme, sexchikane og magtmisbrug på TV2.

Det skete, efter at tv-stationen valgte ikke at fortsætte med et meget omtalt dokumentarprojekt om emnet.

Men nu er samarbejdet stoppet, og Impact TV kommer i stedet til at arbejde videre med dokumentaren med en unavngiven mediepartner.

Det skriver Politiken.

Det skyldes ifølge avisens chefredaktør, Christian Jensen, at Politiken har villet starte forfra med både historie og research.

- Det har desværre ikke været muligt at finde et fælles udgangspunkt for dette arbejde, siger han til Politiken.

Projektet skal kaste lys over for mulige mangeårige problemer på TV2, som tv-stationen også selv har fået undersøgt i en advokatundersøgelse.

/ritzau/