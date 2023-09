Politiken stopper samarbejde med kendt krigsfotograf

Politiken har opsagt et samarbejde om dækning af krigen i Ukraine med freelancefotograf Jan Grarup.

Det sker, efter at Jan Grarup har udtalt, at han ikke længere er objektiv i sin dækning af krigen, samt at han er kommet med urigtige oplysninger, som har været bragt i avisen.

Det skriver Politiken i en pressemeddelelse.

- Politikens læsere skal kunne have tillid til, at vi leverer objektiv og uafhængig nyheds- og reportagejournalistik. Og de skal kunne have tillid til de oplysninger, vi bringer i avisen, udtaler chefredaktør Amalie Kestler i pressemeddelelsen.

Politiken har undersøgt Jan Grarups arbejde, efter at han i juli fortalte, at han under en reportagetur i Ukraine trådte ud af fotografrollen, mens han befandt sig i en skyttegrav på den ukrainske side af frontlinjen i det østlige Ukraine.

I et interview bragt 30. juli 2023 i Politiken fortæller Jan Grarup, hvordan han sammen med ukrainske soldater var med til at affyre en mortérgranat mod russiske tropper.

I interviewet udtalte Jan Grarup i forbindelse med episoden, at han havde mistet sin objektivitet i krigen.

- Jeg står 100 procent på ukrainsk side. Jeg ønsker intet godt for de her russiske soldater eller for det russiske styre, udtalte han i Politiken 30. juli.

Ifølge den rettelse, som Politiken bringer mandag, skrev Jan Grarup en "hilsen" til russerne på granaten. Men selve affyringen blev foretaget af en ukrainsk soldat.

I samme artikel gengives to episoder, som om Jan Grarup selv har oplevet dem. Af Politikens rettelse fremgår det, at han har fået dem gengivet af en kilde og dermed ikke selv har oplevet dem.

Et tredje tilfælde på urigtige oplysninger drejer sig om et angreb på et pizzeria i Kramatorsk 27. juni.

Her har Jan Grarup tidligere fortalt til Politiken, at han opholdt sig på restauranten tre timer, før angrebet fandt sted. Men hans besøg fandt imidlertid sted dagen før, fremgår det af Politikens rettelse.

Jan Grarup bekræfter, at der er sket fejl og beklager forløbet.

- Jeg har intet at udsætte på Politiken. Jeg forstår 100 procent, at de ikke længere vil arbejde sammen med mig. Journalistisk integritet og troværdighed er vigtigt, siger Jan Grarup til Politiken.

/ritzau/