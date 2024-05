Politiker vil forbyde demonstrationer efter hærværk: De må finde et andet sted at protestere

Med sort spraymaling sendte demonstranter et budskab til politikerne i Odense Kommune i weekenden.

“Free Gaza”, stod skrevet på rådhuset og på fliserne uden for bygningen i centrum af byen.

Hærværket blev begået under en demonstration i lørdags, og det har fået Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), til at komme med en opfordring til “ballademagerne”.

“Stop politisk hærværk! Det skader enhver politisk sag. Modsat andre steder i landet, så har fredsdemonstrationerne i Odense faktisk været fredelige og velorganiseret. Det bør de også være fremadrettet,” skriver han i et opslag på Facebook.

Hans kollega, rådmand Søren Windell fra De Konservative, mener, at hærværket er dråben. Ifølge ham bør man helt forbyde pro-palæstinensiske demonstrationer ved Odense Rådhus.

Søren Windell, hvorfor skal man forbyde pro-palæstinensiske demonstrationer foran rådhuset?

“Demonstrationerne skal ikke forbydes fuldstændigt, men de skal holdes et andet sted. Jeg har fået flere henvendelser fra folk, fordi demonstranterne har stået med store højtalere, hvor folk bor. Det er en betydelig gene for dem. Jeg har sagt, at vi skal sikre, at fremtidige politiske demonstrationer holdes et andet sted. Når man ser, hvad de har gjort mod rådhuset og vandaliseret, så er det dråben. Jeg synes ikke, de skal være der.”

Men hvor går grænsen? Hvornår går en demonstration for vidt?

“Ved hærværk. Det er, når man skænder bygninger. Det er jo ikke bare et hvilket som helst hus, det er rådhuset, byens fornemmeste hus, som repræsenterer alle de værdier, vi som danskere står på. Og en værdi er ikke at tegne graffiti. Det er ikke i orden, og det er derfor, de ansvarlige skal politianmeldes. Arrangørerne har ansvaret, og det er dem, der skal betale regningen for det.”

Det er muligt, at det kun er få personer, som står bag hærværket. Hvorfor skal alle pro-palæstinensiske demonstranter så mærke konsekvensen?

“Det er dem, der arrangerer det, som har ansvaret. Sådan er det også i København, hvor et jødisk mindemærke blev skændet i weekenden. Så må de få styr på egne rækker, hvis de vil demonstrere ved rådhuset.”

Hvordan forestiller du dig, at man skal forbyde det i praksis?

“Når de ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt og skænder vores hus på den måde, så mister de i mine øjne retten til at stå foran rådhuset og demonstrere. De mister ikke retten til at ytre sig. Det kan de bare gøre et andet sted."

Søren Windell fra De Konservative er rådmand for by- og kulturforvaltningen i Odense Kommune. Foto: Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix

Betyder det, at man heller ikke skal kunne demonstrere mod besparelser i kommunen foran rådhuset?

“Nej, nej, nej. Det skal kun gælde for denne gruppering.”

Hvordan vil du nedlægge et forbud mod en specifik gruppe?

"Hvis der var demonstrationer fra andre, som også lavede graffiti, ville jeg også udelukke dem. De må som sagt bare finde et andet sted at demonstrere."

Er det ikke politiets ansvar at finde ud af, hvem der har begået hærværk, og domstolenes opgave at straffe de ansvarlige – ikke de øvrige demonstranter, som var mødt op for at protestere på fredelig vis?

“Det er ikke bare et hus, man har gjort det imod. Det er demokratiets hus, og det er en skærpende omstændighed. Man har jo planlagt at gøre det ved at tage spraymaling med. Det er ikke foregået i affekt."