Af de 9200 børn, som en aftale vil løfte op over lavindkomstgrænse, er 6000-7000 af dem allerede over grænsen.

Politikere beskyldes for at pynte på aftale om fattige børn

Tirsdag præsenterede regeringen, dens støttepartier og Alternativet en aftale, der blandt andet skal løfte 9200 børns familier op over lavindkomstgrænsen. Men allerede i dag befinder flere tusinde af de børns familier sig over grænsen.

Det skriver Jyllands-Posten.

Et af de centrale elementer i aftalen drejer sig om det, der i dag er et midlertidigt tillæg til børnefamilier på kontanthjælp. Med aftalen gøres tillægget permanent.

Tillægget har ifølge både den liberale tænketank Cepos og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd løftet mellem 6000 til 7000 børn op over det, der hedder lavindkomstgrænsen.

I Danmark er der ikke en definition af, hvornår man er fattig. Danmarks Statistik arbejder dog med en lavindkomstgrænse, som er en indikator for "relativ fattigdom."

Fordi tillægget før aftalen var midlertidigt, blev de 6000 til 7000 børn talt som værende under lavindkomstgrænsen.

Ved at gøre det midlertidige tillæg permanent - og altså forlænge den nuværende situation - kunne parterne bag aftalen tælle dem med i de "knap 10.000 børn", som "bliver løftet op over lavindkomstgrænsen", sådan som beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) formulerede det.

I et skriftligt svar til Jyllands-Posten skriver beskæftigelsesministeren:

- Det midlertidige børnetilskud er jo, som der netop ligger i ordet – midlertidigt. Så jeg mener ikke, at vi overdriver effekten.

Også SF, De Radikale og Enhedslisten bag aftalen har fremhævet tallet med de 9200 børn.

At politikerne ikke tager højde for, at en del af børnene i dag er over lavindkomstgrænsen, er ifølge professor Jon Kvist fra Roskilde Universitet "lidt pudsigt." Det siger han til Jyllands-Posten.

Han var selv medlem af Ydelseskommissionen, der brugte over et år på undersøge, hvordan man bedst muligt kunne skrue ydelsessystemet sammen.

- Man skal være forsigtig med, hvordan man bruger tallet. Man kan for eksempel ikke sammenligne de 9.200 børn, der løftes over grænsen, med antallet af børn i lavindkomstfamilier på kontanthjælp i dag, siger han til avisen.

Han mener, at man fint kan opgøre, hvad effekten af at gøre det midlertidige tillæg permanent er. Men politikerne bør være omhyggelige med, hvad det tal fortæller.

- Spørgsmålet er, om man tager udgangspunkt i systemet, som man vil forandre. Eller om man tager udgangspunkt i den virkelighed, som er nu, siger han til Jyllands-Posten.

