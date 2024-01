Politikere blev udvalgt til at fortælle kongen om Christiansborg

Udvalgte politikere fik mandag for en kort stund adgang til at snakke med kongen, da kongefamilien var på besøg i Folketinget.

Folketinget oplyser, at det gjaldt forskellige udvalgsformænd og partiledere.

En af dem var SF's Theresa Berg Andersen, der er formand for Indenrigsudvalget. Hun benyttede lejligheden til at fortælle den nye konge om samråd, om de journalister, der render rundt, og andet Christiansborg-arbejde.

De to fik også vendt håndbold-VM, siger hun.

Også Socialdemokratiets forsvarsordfører, Simon Kollerup, formand for Finansudvalget, var med. Han benyttede anledningen til at fortælle kongen om arbejdet med forberedelsen af den fregat, der skal sendes til Det Røde Hav i slutningen af januar.

- Jeg ved, at kongen er meget interesseret i både erhvervslivets forhold og i forsvarspolitik. Jeg synes, det var oplagt at orientere om, at vi er i gang med den proces.

- Og fordi jeg har haft muligheden for at møde kongen tidligere i forskellige sammenhænge, primært som erhvervsminister, følte jeg også, at det var okay at dele en lille vits.

Spørgsmål: Hvad var det for en vits?

- Det må jeg hellere lade være med at sige. Men han kvitterede heldigvis positivt for den, siger Kollerup, der dog tilføjer, at den intet havde med forsvars- eller sikkerhedspolitik og fregatten, der skal til Det Røde Hav, at gøre.

Også De Konservatives Niels Flemming Hansen beretter på Facebook om oplevelsen. Han skriver, at han i egenskab af at være Europaudvalgets formand debatterede udvalgsarbejdet med kong Frederik.

Foruden samtalerne med politikerne overværede kongen statsminister Mette Frederiksen (S) læse hans meddelelse til Folketinget op. Her blev der blandt andet lagt vægt på, at det er det nye kongepars håb at vinde folkets tillid, og at kongeparret vil yde en indsats til fordel for hele Rigsfællesskabet.

/ritzau/