Politikere dropper telefoner ved møder af frygt for spionage

Medlemmer af Udenrigspolitisk Nævn må ikke have telefoner med til møder, da de kan blive aflyttet.

Telefoner og andet elektronisk udstyr er blevet bandlyst, når medlemmer i Det Udenrigspolitiske Nævn mødes i Folketinget.

Det skriver DR Nyheder.

Forbuddet, der blev sat i værk efter sommerferien, hænger direkte sammen med frygten for spionage og aflytning. Det bekræfter Folketinget over for DR Nyheder.

- Det er i dag teknisk muligt for udenforstående at koble sig på en brugers mobiltelefon og bruge den til at aflytte en samtale.

- Derfor afleverer medlemmerne deres telefoner, inden møderne i Udenrigspolitisk Nævn går i gang, oplyser Folketinget i en skriftlig kommentar til DR Nyheder.

Regeringen holder løbende møder med Det Udenrigspolitiske Nævn for at orientere om udenrigspolitiske sager og rådføre sig med de 17 medlemmer.

Arbejdet i nævnet er underlagt fortrolighed. Nævnet beskæftiger sig med alle emner, der er knyttet til udenrigspolitik og sikkerhedspolitik.

Torsdag var der eksempelvis et to timer langt møde i Udenrigspolitisk Nævn i sagen om, hvorvidt Kina har forsøgt at presse Færøerne til at vælge Huawei som leverandør af 5G-nettet.

Det er informationer fra Forsvarets Efterretningstjeneste, som har fået Folketinget til at reagere. Efterretningstjenesten vurderer løbende sikkerhedstruslen mod Danmark.

Forsvarets Efterretningstjeneste vurderer ifølge DR Nyheder truslen fra cyberspionage mod staten til at være "meget høj".

/ritzau/