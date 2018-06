Politikere er klar til at ændre i optagesystem til studier

Forslag fra rektorer og Dansk Erhverv vil rokke ved karaktergennemsnittets betydning ved uddannelsesoptag.

Når kommende studerende søger ind på en videregående uddannelse, skal de ikke længere kun vurderes på deres karaktergennemsnit fra gymnasieskolen.

Sådan lyder et forslag, som rektorerne på Roskilde Universitet og Danmarks Tekniske Universitet samt Dansk Erhverv står bag.

Det skriver Politiken tirsdag.

Her lyder det, at det i stedet skal være karakterer fra de fag, der er mest relevante for uddannelserne, der skal have størst betydning.

Vil man læse historie, men ikke har det karaktergennemsnit, der kræves til at komme ind på historiestudiet, så bør det være karaktererne i fag som historie, dansk, samfundsfag og oldtidskundskab, der bliver udslagsgivende.

- Som optagelsessystemet fungerer i dag, er der desværre stor sandsynlighed for, at nogle af de allerstørste talenter befinder sig i en helt anden gruppe end dem, der bliver optaget, siger Hanne Leth Andersen, rektor på RUC, til Politiken.

Hun er blandt initiativtagerne til et debatindlæg i avisen, der opfordrer regeringen til at forny systemet.

For at sikre en bred faglighed, bør det samlede gennemsnit ifølge forslaget også have noget at sige. Det kan eksempelvis vægte 25 eller 50 procent.

Nogle fag betyder mere for et bestemt fagområde, vurderer Mads Eriksen, der er uddannelses- og forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv.

- Det er helt afgørende, at det er dem, der er dygtigst til en uddannelse eller et fag, der også bliver optaget på den konkrete uddannelse, siger han til Ritzau.

Dansk Folkeparti er positive over forslaget. Ifølge uddannelsesordfører Jens Henrik Thulesen Dahl er det "et lille skridt i en mere målrettet retning".

Mette Reissmann (S) kalder initiativet "spændende".

- Det ligger mig ikke helt fjernt, at man lader de relevante fag vægte mere, siger hun til Politiken.

SF, Enhedslisten og Alternativet er alle klar til at gå længere end det, der i dagens debatindlæg bliver foreslået.

