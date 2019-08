Politikere er klar til at se på lønregler i kommunalpolitik

Lokalpolitikere i København tog lønnet orlov, mens de førte folketingsvalgkamp. Nu vil flere se på reglerne.

Flere politikere melder sig klar til at ændre på reglerne for kommunalpolitikeres betalte orlov, når de fører valgkamp til Folketinget.

Det skriver Berlingske.

Avisen har tidligere beskrevet, hvordan politikere i forbindelse med det seneste folketingsvalg tog orlov fra Borgerrepræsentationen i København for at føre valgkamp - vel at mærke med løn.

Derfor vil social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) nu se nærmere på reglerne.

Hun lover dog ingen ændringer.

- At være valgt som kommunalpolitiker er et meget vigtigt hverv. Så efter den seneste tids debat om fravær og vederlag vil jeg bede mit ministerium tage en drøftelse med KL (Kommunernes Landsforening, red.) og Danske Regioner i forhold til at give reglerne et servicetjek, lyder det fra ministeren i et skriftligt svar til Berlingske.

Liberal Alliances nyudnævnte leder, Alex Vanopslagh, var en af de københavnske lokalpolitikere, som tog orlov i forbindelse med valgkampen.

Også Venstres grønlandsordfører, Marcus Knuth, og De Radikales Karen Melchior har opretholdt deres vederlag i forbindelse med orlov til valgkampe.

Flere af dem har forklaret, at det var forbundet med vanskeligheder at frasige sig vederlaget, og at de derfor lod være.

Kommunalordfører Kathrine Olldag (R) mener, at det bør gøres mere enkelt at frasige sig vederlaget.

- Et byrådsarbejde er et ansvarsområde, men også et arbejdsområde ligesom alle mulige andre. Det skal ikke være svært at frasige sig vederlaget, så man går rundt med dårlig samvittighed, siger Kathrine Olldag til Berlingske.

Også kommunalordfører for Dansk Folkeparti Jens Henrik Thulesen Dahl fortæller til Berlingske, at reglerne bør gøres mere enkle.

I forvejen raser debatten om den sygemeldte teknik- og miljøborgmester i København Ninna Hedeager Olsen (EL).

Hun har været på sygeorlov siden marts - indtil den forløbne uge uden lægeerklæring - og med en månedsløn på 87.237,17 kroner plus pension.

/ritzau/