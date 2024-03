Politikere finder ekstra millioner til pressede skoler i Aarhus

Folkeskolerne i Aarhus får et ekstraordinært tilskud på 57 millioner kroner.

Det har et politisk flertal i byrådet aftalt, skriver Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

De 45 aarhusianske folkeskoler er under et stort pres, fordi flere børn henvises til specialklasser eller specialtilbud.

Det betyder, at skolerne skal flytte flere ressourcer fra den almene undervisning til specialtilbuddene - med underskud på skolernes budgetter som følge.

Borgmester Jacob Bundsgaard (S) erkender, at skolerne er under et voldsomt pres.

- Desværre oplever vi en markant stigning i antallet af skolebørn, som ikke trives, og som har stadig mere komplekse udfordringer.

- Det presser skolernes økonomi, og selv om byrådet ad flere omgange har tilgodeset folkeskoleområdet, har det ikke været tilstrækkeligt, siger han.

Rådmand for Børn og Unge Thomas Medom (SF) kalder de ekstra millioner for en "økonomisk saltvandsindsprøjtning", der er "tiltrængt".

- Men det løser ikke de udfordringer, som skolerne står med på den lange bane, siger han i meddelelsen.

Hos forældreorganisationen Skole og Forældre i Aarhus vækker nyheden om de ekstra penge glæde hos forperson Cecilie Harrits.

Udsigten til underskud på skolernes budgetter fik tidligere på året en stor del af skolebestyrelserne til at afvise at godkende budgetterne for det kommende skoleår.

- Vi skal nu tilbage til vores bagland i bestyrelserne og have talt om, hvordan vi kommer bedst videre herfra, siger Cecilie Harrits i en pressemeddelelse.

Hun peger dog på, at 57 millioner kroner langtfra dækker hele underskuddet, og det vækker fortsat bekymring.

Ifølge Aarhus Stiftstidende har skolerne udgifter for 112 millioner kroner mere til specialundervisningen, end de har budgetter til.

Det ekstraordinære tilskud dækker således kun cirka halvdelen af det forventede underskud på skolerne.

Aarhus Kommune bruger færre penge på folkeskolen end andre sammenlignelige kommuner.

I 2022 brugte kommunen ifølge Aarhus Stiftstidende 76.628 kroner per folkeskoleelev. Det er væsentlig færre penge per elev end kommuner som København, Odense og Aalborg.

Ud over de ekstra penge er byrådspolitikerne blevet enige om at sætte en analyse i gang, der skal finde langsigtede løsninger på skolernes økonomi.

/ritzau/