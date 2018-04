Politikere frygter udenrigspolitiske følger af omskæringsforbud

Borgerforslag om omskæring af drenge nærmer sig 40.000 underskrifter. Politikere forbereder sig på debat.

Styrer Danmark mod en ny Muhammedkrise?

Det spørgsmål stiller flere politikere på Christiansborg, efter at et borgerforslag om at indføre en minimumsalder for omskæring af drenge samler voksende støtte dag for dag.

Forslaget har fået Folketingets Sundhedsudvalg til at indkalde ikke mindre end fem ministre i lukket samråd.

Det sker, allerede inden at borgerforslaget har nået de 50.000 underskrifter, der vil få Folketinget til at tage det op. Tirsdag har mere end 36.000 personer skrevet under.

Blandt de ministre, der skal forholde sig til mulige konsekvenser af et forbud mod drengeomskæring, er udenrigsministeren og forsvarsministeren.

På Christiansborg er der nemlig en frygt for, hvad de udenrigs- og sikkerhedspolitiske konsekvenser vil være, hvis Danmark som et af de første lande i verden forbyder omskæring, som praktiseres af jøder og muslimer.

- Det forlyder nogle steder, at der kan være en sikkerhedsrisiko ved at indføre en aldersgrænse for omskæring. Det bliver vi nødt til at få belyst, siger formanden for Folketingets Sundhedsudvalg, Liselott Blixt.

- Der bliver talt om på gangene, at der kan være nogle sikkerhedsrisici, ligesom ved Muhammedtegningerne. Derfor skal vi have ministrene ind, så vi kan blive klogere på, om der er hold i det.

Den konservative Naser Khader, der gennem flere år har været aktiv i debatten om omskæring - som fortaler for en minimumsalder - vurderer, at sagen godt kan gå hen og blive storpolitisk.

- Vi bliver måske det første land, der vedtager en aldersgrænse. Det kan godt give nogle globale udfordringer, siger Khader.

- Der er 55 muslimske lande i verden, der vil protestere. Israel vil nok også protestere. Der er nogle, der vil synes, at det begrænser religionsfrihed. Der er mange argumenter for og mange imod. Det er det, der præger etiske dilemmaer. Nogle gange er det marginalerne, der afgør det.

Hverken ordførerne fra Socialdemokratiet eller Venstre ønsker at gå i mange detaljer om de bekymringer, der florerer om omskæringsforslagets mulige udenrigspolitiske konsekvenser.

- Det har været en del af drøftelserne indtil nu. Derfor er det rigtige af os, at vi forsøger at vurdere konsekvenserne så godt som muligt, siger sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen (S).

- Samrådet er en rigtig god anledning til at forsøge at komme 360 grader rundt om problemstillingen. Det kan være et vigtigt bidrag til at hæve oplysningsniveauet, siger sundhedsordfører Jane Heitmann (V).

Hvis et borgerforslag samler 50.000 underskrifter, er det meningen, at Folketingets medlemmer skal tage det op som et beslutningsforslag.

Folketingets Administration har dog forsynet borgerforslaget om omskæring med den anmærkning, at det muligvis er i strid med Grundlovens bestemmelser om religionsfrihed.

Hvis forslaget opnår 50.000 underskrifter, vil dette blive undersøgt nærmere.

/ritzau/