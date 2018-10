Politikere går balancegang om klimapolitik i privatliv

Klimaproblemer skal primært løses politisk, ikke individuelt, lyder det efter flyrejse-kritik af Alternativet.

Hvis man mener, at klimaforandringerne er et presserende problem, kan man så forsvare at flyve på ferie? Og kan man køre i bil? Og hvad med at spise kød?

Spørgsmål som disse sender klimaordførerne i de røde partier ud i en svær balancegang. Det fortæller de til Ritzau, efter at Alternativet i sidste uge kom i klima-stormvejr.

Her kom det frem, at en af partiets største profiler, politisk ordfører Carolina Magdalene Maier, havde fløjet på ferie adskillige gange inden for de seneste år. Også for mange gange, mente hun selv og lovede at ændre vaner.

Men kan man egentlig forlange, at politikere fra partier, der har klima som mærkesag, privat fører et anderledes - og mere klimavenligt - liv end alle andre?

Socialdemokratiets Jens Joel siger:

- Grundlæggende set mener jeg at klimaproblemerne skal løses i fællesskab og af politiske beslutninger. Det er først og sidst et politisk spørgsmål.

Jens Joel er derfor ikke meget for at fortælle om det, selv om der i hverdagen ofte er vegetariske retter på menuen.

Han vil ikke moralisere, og sådan kommer det nemt til at virke, hvis han som politiker svarer på, om han spiser vegetarisk eller kører med tog, mener han.

- Jeg tror godt, at folk selv kan finde ud af, hvordan de skal leve deres liv. Så må vi prøve at lave nogle rammer, der trækker for eksempel transportsektoren og fødevareerhvervene i den rigtige retning.

- Problemet opstår, hvis man fortæller folk, hvordan man bør leve sit liv, hvis man vil være et godt menneske. Og så selv gør det stik modsatte.

De Radikales Ida Auken er ligesom Jens Joel bange for at komme til at moralisere.

- Vi som politikere har det største ansvar for at sørge for, at vores energi bliver grøn, vores transport bliver grøn og vores fødevareproduktion bliver grøn.

- Derfor har jeg hidtil holdt mig fra at tale om de ting, der kommer meget tæt på borgeren og kun tale om de ting, jeg har ansvar for som politiker, siger hun.

Men for Ida Auken er der sket et skift.

Klimaproblemet haster så meget nu, mener hun, at der er brug for, at borgerne tænker over deres forbrug. For politikerne kan for eksempel ikke lovgive om, hvad folk må spise og hvor meget tøj, de må købe.

Hun har derfor gjort op med sig selv, at hun gerne vil svare, når folk spørger, hvad man selv kan gøre. Også selv om hun i kraft af sit arbejde flyver flere gange om året.

- Så nu tør jeg alligevel godt fortælle, at jeg her i efterårsferien tog toget til Stockholm med mine to børn, selv om det havde været nemmere med flyet, siger Ida Auken.

For SF's formand og klimaordfører, Pia Olsen Dyhr, er der ikke tvivl om, at klimaproblemet primært skal løses politisk.

- Det er at undervurdere problemet, hvis det alene er enkeltpersoner, der skal løfte det her. Det er et strukturelt samfundsproblem, siger Pia Olsen Dyhr.

- Hovedvægten ligger på, at vi skal ændre politikken og sørge for, at det grønne valg er det billigste. At kollektiv trafik er billigere end at tage bilen. Og at toget er et alternativ til flyet.

/ritzau/