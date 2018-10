Bogen er blevet et redskab i valgkampen

Bogforsider kan ligne valgplakater, og sådan kan de også fungere. For den kommende valgkamp præger bogmarkedet, hvor stadig flere politikere bruger bogen til at få taletid til at fremlægge deres synspunkter

Vejen til Folketinget kan blive kortere, hvis man er forfatter. For forfattere får nærmest automatisk opmærksomhed i medierne, og det har et stigende antal politikere opdaget.

Bogsæsonen bugner med bøger, der er skrevet af eller om politikere.

Senest har Jan E. Jørgensen (V) været nærmest dagligt nyhedsstof på grund af sin bog ”En ægte liberal”, der udkom i denne uge op til åbningen af Bogforum, hvor også Nye Borgerliges leder, Pernille Vermund, har præsenteret sin politik i Andreas Karkers portrætbog ”Værdikrigeren”.

Bjarke Larsen, journalist og forlægger på forlaget Pressto, har som tidligere redaktør af branchebladet Bogmarkedet fulgt bogtendenserne tæt herhjemme. Og han ser en klar tendens i de politiske udgivelser.

“For få år siden handlede de fleste politiske bøger om forskellige toppolitikeres vej til magten og om personen bag politikeren, men nu er de politiske bøger i stigende grad også blevet en del af politikernes vej til magten og en del af kampen om at påvirke den politiske debat. For en sikker måde at få ordet i debatten på er at skrive – eller få skrevet – en bog, der sætter dagsordenen,” siger Bjarke Larsen og peger på, hvordan politikere som Mattias Tesfaye (S) og Martin Lidegaard (R) har haft succes med at erobre dagsordenen gennem bøger.