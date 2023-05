Politikere i Region Midtjylland vil se whistleblowerbreve i kræftsag

Region Midtjylland skal undersøge, om alle medlemmer af forretningsudvalget kan få lov til at se to whistleblowerhenvendelser, der handler om for lange ventetider for kræftpatienter på Aarhus Universitetshospital.

Det siger Anders G. Christensen, der er gruppeformand for Venstre i Region Midtjylland, torsdag efter et fire timer langt udvalgsmøde.

Han er det ene af to medlemmer af udvalget, som har fået lov til at se indholdet af henvendelserne.

- Jeg har set indholdet i de to breve, og det står i skærende kontrast til den udlægning, vi har fået i den vurderingsrapport, der er blevet lavet, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Derfor har vi spurgt advokatfirmaet Bech-Bruun, som administrerer whistleblowerordningen, om der er mulighed for åbenhed om henvendelserne.

Det var svært for de resterende udvalgsmedlemmer at indgå i en oplyst diskussion om, hvorvidt informationerne i rapporten og brevene stemmer overens.

De har nemlig ikke fået lov til at se indholdet endnu.

De to whistleblowerhenvendelser blev sendt afsted af flere læger fra mave- og tarmkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital i løbet af efteråret sidste år.

Det er netop denne afdeling, der er i centrum i en sag om for lange ventetider for kræftpatienter.

I marts kom det frem, at 293 patienter med tarmkræft har ventet unødigt længe på en operation på Aarhus Universitetshospital.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det var i perioden januar 2022 til og med februar i år.

Tallet er siden vokset til 313.

Patienterne har måttet vente op til otte uger på en operation, selv om de har lovkrav på at blive opereret senest efter to uger.

For nogle har det betydet, at deres kræft har bredt sig og er blevet uhelbredelig.

Der er også blevet igangsat en såkaldt kerneårsagsanalyse for at finde ud af, hvordan det i første omgang kunne gå så galt.

/ritzau/