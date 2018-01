Politikere kræver hårdere straffe for vold

Efter en række konkrete sager efterlyser et politisk flertal hårdere straffe for grov vold og uagtsomt manddrab. Dommerformand opfordrer til forsigtighed.

I en sag ved retten i Odense blev fire personer dømt for at have bortført og mishandlet deres offer i en time. Ifølge anklageskriftet skar gerningsmændene et stykke af hans øre, de tævede ham med en hammer og forsøgte at stikke hans øje ud. I alt blev ofret tilført 29 alvorlige skader, inden gerningsmændene tissede på ham i den tro, at han var død.

Strafferammen for hovedmanden, som havde syv tidligere domme bag sig, var ni års fængsel. Da dommen blev afsagt, lød den på tre år.