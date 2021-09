Politikere kritiserer beredskab i sag om mistede 112-opkald

Formand for Region Hovedstaden Lars Gaardhøj (S) og forretningsudvalget i regionen retter kritik mod Hovedstadens Akutberedskab i sagen om mistede 112-opkald.

Det fremgår af en pressemeddelelse efter et møde i forretningsudvalget tirsdag.

- Vi er i forretningsudvalget utilfredse med, at vi ikke tidligere har hørt om sagen, siger Lars Gaardhøj.

Berlingske har den seneste tid beskrevet, hvordan tusindvis af opkald mistes, når alarmopkald viderestilles fra Hovedstadens Akutberedskab til regionens vagtcentral.

Artiklen fortsætter under annoncen

Mediet har afdækket, at ledelsen i beredskabet har kendt til problemet i over to år.

Regionsformanden har iværksat en undersøgelse, og regionsrådet skal på et møde 21. september tage stilling til et kommissorium for undersøgelsen.

Forud for mødet i forretningsudvalget tirsdag blev regionspolitikerne orienteret af Akutberedskabet.

På mødet blev der ifølge pressemeddelelsen givet udtryk for, at det er "kritisabelt", at Akutberedskabet ikke tidligere og af egen drift har orienteret regionsrådet om en stigning i antallet af ventende opkald i sommeren 2021.

- Vi har brug for sikkerhed for, at alle borgere får den akutte hjælp, de har behov for uden unødvendige forsinkelser.

- På den baggrund lægger vi op til en tilbundsgående redegørelse for situationen og løsninger på den, siger Lars Gaardhøj i pressemeddelelsen.

Han er også klar til at kigge på, om der eventuelt skal afsættes flere ressourcer.

- Vi forventer, at Akutberedskabet selv gør noget. Og så må vi politisk træffe nogle hurtige beslutninger om for eksempel flere ressourcer til alarmcentralen, mens vi også ser på nogle mere langsigtede løsninger, lyder det.

/ritzau/