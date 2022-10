Partier er klar til at dele donationer op for at omgå regler for støtte, som endnu ikke er ændret trods ønske.

Politikere og partifolk vejleder i at omgå lov for donationer

Politikere og partifolk er villige til at omgå reglerne for at få fingrene i en anonym donation på 50.000 kroner under den igangværende valgkamp.

Det viser en lang række skjulte optagelser med politikere, kampagnefolk, kasserere og lokalformænd i partierne, som Frihedsbrevet har foretaget i denne uge.

Forskningslektor ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Roger Buch er kritisk.

- Det her er én lang rådgivning i, hvordan man omgår reglerne. Den rådgivning kan man kun give, fordi reglerne er fyldt med en masse huller, hvor det er muligt at give penge i det skjulte til partier, siger han til mediet.

Politiske partier og politikere i Danmark må ikke modtage anonyme donationer, som overstiger 22.200 kroner. Alle donorer, der giver mere, skal stå frem med navn.

Hos De Konservative vejledes der i, hvordan man omgår reglen om oplysningspligt ved at benytte sig af en "Britt Bager-finte".

Donationen deles op, så den gives fra samme person, men via forskellige CVR-numre.

Hos SF, Kristendemokraterne, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige er man klar til at bruge en metode, hvor donationerne deles op i mindre bidder og indbetales til forskellige konti i partierne.

På den måde holdes donoren stadig anonym, selv om beløbet overstiger 22.200 kroner.

Socialdemokratiets fødevareminister, Rasmus Prehns, bagland beretter åbent om en metode, hvor man med en lokalformands egne ord "omgås" reglerne.

Politisk ordfører Mette Thiesen fra Nye Borgerlige giver vejledning i, hvordan en doner kan forblive anonym.

Dansk Folkepartis Alex Ahrendtsen foreslår at dele donationen op i to dele, som lige præcis flugter med beløbsgrænsen på de 22.200 kroner.

Frihedsbrevet har også ringet til alle partiernes hovedkontorer for at tilbyde en anonym donation på 50.000 kroner til selve partiet. Stort set alle partier afviser dog.

Et bredt flertal ønskede i 2021 at skærpe reglerne i kølvandet på Britt Bager-sagen, hvor hun modtog 100.000 kroner anonymt ved at få delt beløbet op.

Det var med et ønske om at gøre det svære at skjule sig som bidragyder. Men reglerne er stadig de samme.

Mediet har gjort brug af Mads Grønlund Dinesen til at foretage opkald om donationer. Han har tidligere fået en dom på to år og seks måneders ubetinget fængsel for blandt andet dokumentfalsk, mandatsvig og bedrageri.

