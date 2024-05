Politikere: Selvmål af TV 2 at forbyde storskærme under EM i fodbold

Det er et selvmål, når TV 2 ikke vil tillade arrangementer med storskærm under EM i fodbold til sommer hos barer og caféer.

Det mener en række politikere, som reagerer på udmeldingen fra stationen, der har købt rettighederne og delvist er underlagt en public-service forpligtigelse. Kulturordfører Mogens Jensen (S) opfordrer TV2 til at se på det.

- Når vi har en public service-station som TV2, som vi har en forventning om bringer store sportsbegivenheder, hvor Danmark spiller en rolle, og som har interesse for danskerne, så må de også understøtte, at der er rammer for, at der kan være folkelige begivenheder rundt omkring i landet, siger han.

Han regner med, at kanalen finder en løsning, så der til sommer kan være folkefest rundt om i landet. Han kalder det "legalt", at stationen gerne vil tjene penge, men vægter public service-forpligtigelsen højere.

TV 2 har til Ekstra Bladet sagt, at det ikke bliver muligt at samles hundredvis af mennesker til storskærmsarrangementer uden for caféer og barer som i 2021, hvor der var EM i fodbold og folkefest i Danmark.

- Jeg er sat i verden for at drive en forretning. Vi ønsker ikke at forære, hvad vi har købt ind i dyre domme, væk. Når vi har købt en andel i EM i fodbold, så er det, fordi vi mener, at vi kan lave en god forretning på det, siger sportsdirektør Frederik Lauesen fra TV 2 til avisen.

I et interview med Ekstra Bladet fortæller han, at grænsen er fastsat til maksimalt 200 mennesker. Barer og caféer kan dog søge dispensation.

Hovedkanalen TV2 er pålagt public service-forpligtelser, mens de øvrige kanaler og tjenester drives på rent kommercielle vilkår.

Det betyder, at der er krav om, at hovedkanalen skal tilbyde eksempelvis nyheder, sport og kultur.

Også SF er oprørt.

- Jeg har faktisk næsten ikke ord for, hvor langt ude det er. Altså helt ærligt, skulle vi ikke prøve i stedet for at samle os sammen om alle de mange gode fodboldbegivenheder.

- Og så skal TV 2 nok tjene masser af penge. Det gør de i forvejen, siger kulturordfører Charlotte Broman (SF).

Hun giver ikke meget for argumentet om, at TV 2 skal tjene penge, fordi tv-stationen tjener rigeligt med penge i forvejen.

Politisk ordfører Pelle Dragsted (EL) minder om, at TV 2's slogan er "En del af noget større". Han kalder det en ommer.

- Det var netop de storskærmsarrangementer, der skabte en skøn fodboldsommer i 2021. Det var en fantastisk folkefest, hvor høj og lav og tyk og tynd fulgte vores landsholds vej til kvartfinalen (semifinalen, red.) sammen.

- Det vil TV 2 nu sætte en stopper for. Hvorfor? For at skumme fløden og tjene flere penge. Det siger de helt åbent, skriver han på Facebook.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M).

