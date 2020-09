Politikere træder frem om sexchikane på Christiansborg

Sexchikanen florerer på Christiansborg. Sådan lyder det fra Brigitte Klintskov Jerkel (K) og Özlem Cekic (SF).

Folketingsmedlemmet Brigitte Klintskov Jerkel (K) og tidligere folketingsmedlem Özlem Cekic (SF) siger, at sexchikane og sexisme florerer på Christiansborg.

Det skriver DR.

Özlem Cekic fortæller, at hun blandt andet fik fortalt, at hun "taler så meget, at man får lyst til at putte nogle kugler i din mund, tape dig, så man kan piske dig'".

- Der var andre mænd i rummet. Da jeg sagde, at jeg ikke brød mig om det, han sagde, svarede han: "Hvorfor skal du ødelægge den gode stemning?", siger hun.

Brigitte Klintskov Jerkel har indtil nu ikke ønsket at udtale sig om, hvad hun har oplevet af sexisme og sexchikane på Christiansborg.

Men efter at tv-værten Sofie Linde på live-tv fortalte åbent om sine oplevelser med sexisme og det efterfølgende støttebrev, der blev underskrevet af flere end 1600 kvinder, har politikeren fået mod på at åbne op om sine oplevelser, skriver hun på Facebook.

