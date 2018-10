Politikere tvivler på revision af offentlighedsloven

Regeringens lovprogram nævner kun offentlighedsloven med få linjer. Politikere tror ikke længere på ændring.

Planer om at ændre offentlighedsloven får kun få linjers opmærksomhed i regeringens lovprogram for det kommende folketingsår.

Og det får nogle politikere til at tro, at regeringen har opgivet at ændre loven.

- Man må forstå det sådan, at regeringen har opgivet en revision, siger Peter Skaarup (DF), der er mangeårig formand for Retsudvalget, til Information.

Han mener, at det er "ærgerligt" og understreger, at Dansk Folkeparti fortsat er imod lovens omstridte regler om lukkethed.

- Erfaringen har vist, at loven lukker for meget af, siger Peter Skaarup til Information.

Også SF's formand, Pia Olsen Dyhr, har mistet troen på, at regeringen ønsker loven ændret.

- Det er en skam, for der er akut behov for mere åbenhed, og derfor vil SF fortsat kæmpe for en justering af offentlighedsloven, skriver hun i en mail til Information.

Siden den nye offentlighedslov trådte i kraft i januar 2014 har tre af de fem partier, der stod bag loven, ændret holdning til tre paragraffer.

Det drejer sig om de paragraffer, som ifølge kritikere lukkede af for offentlighedens indsigt. Først og fremmest reglen om ministerbetjening.

Men over for Ritzau understreger Justitsministeriet onsdag aften, at en revision ikke er opgivet.

- Der ligger en entydig lempelse af ministerbetjeningsreglen i offentlighedsloven på bordet, siger justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i en mail til Ritzau og fortsætter:

- Jeg kan samtidig konstatere i medierne, at De Radikale nu opsiger forliget om offentlighedsloven. Den udmelding tager jeg naturligvis til efterretning og vil nu overveje den videre proces.

Det er skrevet ind i regeringsgrundlaget, at man agter at lave ændringer i offentlighedsloven ved at lempe ministerbetjeningsreglen.

/ritzau/