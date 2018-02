Politikere vil diktere svinekød i daginstitutioner

Må der serveres svinekød og være kønsopdelt svømning? Det bør politikere diktere, mener S, V og DF.

Politikerne bør diktere, hvorvidt der bør serveres svinekød i vuggestuen eller være mandlige livreddere i svømmehallen.

Det mener Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti, skriver Berlingske.

Udlændinge- og integrationsordfører Mattias Tesfaye (S) taler for, at landets kommunalbestyrelser udformer regler eller retningslinjer for, hvordan hverdagen skal forløbe.

- Selvfølgelig skal vi respektere særhensyn, men vi underkaster os ikke særhensyn. Vi respekterer, at allergikere, vegetarer og folk, der ikke spiser svinekød, skal kunne få et nærende måltid mad i barnets daginstitution, men vi begynder ikke at indrette de andres børns mad efter, at nogen har særhensyn.

- Heller ikke selv om 60 procent af børnene i en daginstitution ikke spiser svinekød. For i Danmark er det en del af almindelig dansk kultur, at der bliver serveret kalkun og kylling og svinekød, siger han til Berlingske.

Udmeldingen fra S-ordføreren kommer, efter at partiet mandag præsenterede et udlændingeudspil. Det handler blandt andet om, at det ikke længere skal være muligt at søge såkaldt spontant asyl i Danmark.

Diskussionen om svinekød i institutioner var også oppe i 2016. Da besluttede byrådet i Randers Kommune, at svinekød skulle være obligatorisk i kommunens daginstitutioner.

Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen bifalder ønsker om øget politisk styring af eksempelvis svinekød i institutionerne.

Ifølge Berlingske finder han det dog nødvendigt, at Folketinget indstiller sig på at udfærdige retningslinjer, hvis ikke kommunalbestyrelserne gør, som landspolitikerne efterspørger.

Venstres udlændingeordfører, Marcus Knuth, bakker ligeledes op.

- Det er desværre meget uliberalt, men vi står over for en samfundsudvikling, der går meget stærkt med ikkevestlige kulturnormer. Dér er vi nødt til at sætte foden.

- Jeg opfordrer kraftigt kommunalpolitikere til at værne om danske værdier og den danske kultur, siger han til Berlingske.

/ritzau/