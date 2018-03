Politikere vil have hurtigere ressourceforløb

Alle historierne om at folk bliver klemt i førtidspensionssystemet, ser ud til at passe, konstaterer S.

De ressourceforløb, der skal hjælpe syge borgere tættere på arbejdsmarkedet, fungerer ikke godt nok.

Det konstaterer Socialdemokratiets arbejdsmarkedsordfører, Leif Lahn Jensen, efter at Beskæftigelsesministeriet har offentliggjort en omfattende evaluering af førtidspensionsreformen fra 2012.

45 procent af borgerne er tilfredse eller meget tilfredse med deres ressourceforløb. Og 28 procent er utilfredse eller meget utilfredse, viser evalueringen.

- Der er borgere, som bliver smidt rundt mellem systemer. Eller som får tilkendt et ressourceforløb, og så går der et eller to år, før de får en indsats, siger Leif Lahn Jensen.

- Alle de historier, vi har hørt om i pressen, viser sig nu at passe, tror jeg. Vi er nødt til at kigge på, hvordan vi får ressourceforløbene gjort bedre.

Han vil endnu ikke lægge sig fast på, præcist hvilke lovændringer der skal til for at løse problemet.

- Ressourceforløbene er godt tænkt. Men vi skal få dem til at være et redskab, som borgerne kan se sig selv i, siger Leif Lahn Jensen.

- Og det skal være et redskab, der går i gang meget hurtigere. Der skal ikke gå et eller to år, før man bliver sat i gang. Det er jo lige til at blive syg af.

Dansk Folkeparti står uden for reformen af førtidspension og fleksjob. Partiet mener, at stramningerne af kravene til at få tildelt førtidspension rammer alt for hårdt.

Men arbejdsmarkedsordfører Bent Bøgsted (DF) er enig i, at det vil være en forbedring, hvis folk får en hurtigere afklaring i systemet.

- Først og fremmest skal man sikre, at folk får en meget hurtigere afklaring. I løbet af et, maks to år, skal man have en afklaring, siger Bent Bøgsted.

- Det skal være en afklaring af, om man skal have førtidspension eller fleksjob. Man skal ikke bare tilbage på kontanthjælp.

/ritzau/