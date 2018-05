Politikere vil have musikeres bijob med i udlændingelempelse

Forslag om at lempe krav til arbejdstilladelser omfatter kun forskere. Det vil Radikale have lavet om.

CBS-professor Brooke Harrington, bratschisten Hidekazu Uno og oboisten Rachel Bullen har en ting til fælles: De er blandt de udlændinge, der har fået bøder for at bijobbe uden tilladelse i Danmark.

Og de har stået frem i Politiken og fortalt deres historier, hvilket har fået udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) til at fremsætte et lovforslag om at lempe reglerne.

Men når Folketinget tirsdag diskuterer det lovforslag, der skal rette op på det, som et flertal i Folketinget mener er for skrappe regler, er det som udgangspunkt kun forskere som Brooke Harrington, der er omfattet.

De udenlandske musikere er ikke. Og det undrer De Radikale, der derfor har stillet et ændringsforslag.

- Vi har venlige folk, der kommer til landet for at spille i et af vores symfoniorkestre. Hvis de så bliver lånt ud til et andet orkester, fordi der eksempelvis er sygdom, risikerer de at få en straffesag på halsen, siger Martin Lidegaard (R).

- Det gør det sværere for de danske symfoniorkestre at lokke nogle af verdens bedste musikere til Danmark for at spille i vores symfoniorkestre. Det er helt tosset og uden nogen rationel grund, siger Lidegaard.

Socialdemokratiet støtter De Radikales ændringsforslag, oplyser udlændingeordfører Mattias Tesfaye.

- Da jeg læste det, tænkte jeg, at det er egentlig rigtig nok, siger han.

