Politikere vil have Rusland udelukket fra Swift

Flere politikere reagerer fredag på, at Rusland ikke ser ud til at blive udelukket fra Swift-systemet.

Rusland skal udelukkes fra det internationale betalingssystem Swift. Det skriver flere partier fredag.

De tæller blandt andre Venstre, hvor formand Jakob Ellemann-Jensen, skriver på Twitter:

- Rusland skal udelukkes fra Swift-samarbejdet. Vi må bruge de absolut hårdeste økonomiske sanktioner imod Putins afskyelige handlinger.

Swift er et betalingssystem, der muliggør hurtige internationale betalinger. En udelukkelse vil være ødelæggende for russiske banker, virksomheder og privatpersoners mulighed for at handle internationalt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Enhedslistens forsvarsordfører, Eva Flyvholm, skriver på Twitter, at Enhedslisten vil have flere sanktioner mod Rusland. Der i blandt at udelukke Rusland fra Swift.

Hun vil stille spørgsmål til udenrigsminister Jeppe Kofod (S) i Folketingssalen.

Her vil hun have ministeren til at svare på, om regeringen bakker op om en udelukkelse fra Swift og et importstop af al russisk kul, gas og olie.

De Konservatives Katarina Ammitzbøll mener, EU må stå sammen og udelukke Rusland fra Swift.

- Ruslands system for finansielle transaktioner. Pinligt at nogle lande i EU ikke vil bakke op, og pinligt at Biden står og siger, at EU ikke vil gøre nok, skriver hun på Twitter.

Også partileder Alex Vanopslagh (LA) mener, at Rusland skal udelukkes fra transaktioner via Swift.

- Bløde sanktioner er et enormt svigt, skriver han på Twitter og henviser til, at hans aktier i dag er steget.

Torsdag aften fremlagde EU en sanktionspakke, der ikke indeholdt udelukkelsen, da flere lande er imod. USA's præsident, Joe Biden, sagde torsdag, at Swift ikke var en del af landets sanktionspakke, da man ikke kunne blive enige med EU om det.

/ritzau/