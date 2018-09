Politikere vil sende flere syriske flygtninge hjem

Mens syrere i tusindvis vender tilbage til deres hjemland fra nærområderne, er kun tre procent af de syriske flygtninge i Danmark fra flygtningestrømmen i 2015 rejst hjem, viser nye tal. Det overrasker S, som ligesom V og DF vil have flere syrere sendt hjem

Tusinder af syriske flygtninge er vendt tilbage til det ellers borgerkrigshærgede land inden for de seneste par år. Ifølge den internationale migrationsorganisation, IOM, drejer det sig om flere end en halv million mennesker siden 2017. Folk rejser sågar på ferie i Syrien, berettede det arabiske medie Al-Monitor i august. Flere end 300.000 personer, også fra Danmark, rejste til Syrien for at fejre den muslimske eid-fest.

Men for de danske udlændingemyndigheder kniber det med at returnere syriske flygtninge, viser helt nye tal, som Udlændinge- og Integrationsministeriet har trukket for Kristeligt Dagblad. Kun tre procent af de godt 4500 personer, som fik midlertidig beskyttelsesstatus som følge af flygtningestrømmene fra 2015 og frem, er rejst fra Danmark. Langt de fleste i denne gruppe er syrere. Og det er et bemærkelsesværdigt lavt antal, siger Mattias Tesfaye, udlændinge- og integrationsordfører for Socialdemokratiet.

”Da vi lavede den midlertidige beskyttelsesordning, mens Mette Frederiksen var justitsminister (i 2015, red.), var det for at understrege, at der var tale om midlertidige ophold, og vi besluttede løbende at vurdere, om folk kunne vende hjem. Derfor overrasker det mig faktisk lidt, at flere ikke er vendt hjem,” siger Mattias Tesfaye, som ser situationen som symptom på et større problem med flygtninge, som bliver i Danmark:

”Vi er inde ved det helt centrale i flygtningeproblematikken her. Lykkes det ikke at sende syrerne hjem, mens de er her på en midlertidig beskyttelsesordning, er flygtninge vel reelt blevet til indvandrere,” siger han.

Spørgsmålet om hjemsendelse af flygtninge er højaktuelt, da dette punkt vil indgå i de kommende finanslovsforhandlinger, hvor regeringen og Dansk Folkeparti skal enes om et udlændingepolitisk paradigmeskifte. Her kommer Dansk Folkeparti til forhandlingsbordet med ønske om hjemsendelsesprogrammer frem for integrationsprogrammer, ligesom støttepartiet vil have ændret i myndighedernes vurdering af, hvornår man kan sende flygtninge hjem.

”For der er ingen tvivl om, at de danske udlændingemyndigheder tager fejl, når de vurderer, at syrerne ikke kan rejse tilbage,” siger Martin Henriksen, udlændinge- og integrationsordfører hos Dansk Folkeparti.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V), men Venstres udlændinge- og integrationsordfører Marcus Knuth understreger, at regeringen gør alt, hvad den kan for at intensivere hjemsendelserne.

”Paradokset ligger i, at vi ikke kan tvinge folk hjem, enten fordi der er områder med krig, eller fordi en mand eksempelvis risikerer at skulle aftjene værnepligt under Assads styre. Men parodien ligger så i, at nogle alligevel magter at rejse hjem på ferie uden at skulle aftjene værnepligt. Men jeg mener, at vi kan og skal gøre mere, end vi gør i dag, og det er derfor, vi snart skal diskutere et paradigmeskifte,” siger Marcus Knuth.

Situationen i Syrien har ifølge lektor Søren Schmidt, der forsker i mellemøstlige forhold, ændret sig væsentligt i den senere tid.

”Krigen er i al væsentlighed ovre. Der er områder som i Idlib, hvor der er krigshandlinger, men dér, hvor folk ellers bor, er krigen forbi. Det er nok tvivlsomt, om ens hus stadig står, og om der er skoler, men ser man på det sikkerhedsmæssige, kan man i dag vende tilbage uden at frygte for sit liv,” siger Søren Schmidt fra Aalborg Universitet, som også henviser til, at folk, der ikke allerede har aftjent deres værnepligt, skal lave en aftale med de syriske myndigheder.

Har man været aktiv rebel i Syrien og på åben skærm protesteret imod Assad-regimet, kan man også have et problem, siger han.

”Men jeg tror ikke, at du kommer i vanskeligheder, blot fordi du er imod styret i al almindelighed. Det er kun i de grelle tilfælde,” vurderer Søren Schmidt.

Om det lave antal syrere, som er vendt tilbage til Syrien fra Danmark, siger Søren Schmidt:

”Hvis du og jeg var syrere og var kommet til Danmark med de muligheder, der er her, ville vi så rejse tilbage? Disse mennesker er rejst herop, fordi de har set, at der er fred og ro her og gode betingelser for en selv og ens familie, og man skal elske sit fædreland vanvittigt højt, før man vender tilbage til et land, der er så ødelagt, som Syrien er.”

Ifølge Nada Naanaah, som er formand for Dansk-Syrisk Kulturforening, er det for tidligt at tale om, at de syriske flygtninge kan rejse hjem. Dertil er situationen i Syrien stadig for ustabil, mener hun. Og de flygtninge, som er rejst fra Danmark, er heller ikke alle rejst til Syrien, siger Nada Naanaah.

”De er rejst til Tyrkiet, Libanon og Jordan, fordi de synes, at det er for besværligt at være her. Der er for meget bureaukrati, og de undrer sig over, at de skal have danskundervisning, selvom de er gamle. Der er læger, der undrer sig over, at de skal arbejde på plejehjem i Danmark,” siger Nada Naanaah.