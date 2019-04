Politikere vil sende digital post om børn til begge forældre

I dag er det ofte kun et barns mor, der modtager digital post om barnet. Ligestillingsminister vil ændre det.

Regeringen vil sende digital post om børn til begge forældre. I dag sendes posten ofte kun til moren, og det er ikke godt nok, mener ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V).

- Det er jo underligt, at i al anden lovgivning stiller vi krav til forældrene om, at de skal være ligeværdige og tage ansvar for deres fælles børn.

- Men når det kommer til den digitale post fra det offentlige, er vi ikke i stand til at sørge for, at der kommer post til både far og mor og dermed behandle dem ligeværdigt, siger hun.

Det fremgår i dag af ligestillingsloven, at offentlige myndigheder "bør" sende post til begge forældre, men det er ikke et krav. Derfor kan forældre, der bor sammen, sagtens opleve, at det kun er moren, der får informationer om deres fælles barn.

Eva Kjer Hansen forventer bred politisk opbakning til forslaget, og ifølge DR er der opbakning til forslaget fra både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

Ifølge ministeren er det ikke muligt at få fremsat lovforslaget i den nuværende regeringsperiode. Det vil blive behandlet fra oktober, og hun forventer bestemt, at det bliver vedtaget.

- Det kan simpelthen ikke gå hurtigere. Ændringen skal så rulles ud, i forbindelse med at man opdaterer det it-system, der er i det offentlige. Det sker senest i 2021, og der vil den her lovgivning så også være fuldt gennemført.

/ritzau/