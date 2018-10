Politikere vil straffe Iran økonomisk for attentatplaner

Regeringen har opbakning fra S i sine bestræbelser på at samle international støtte til sanktioner mod Iran.

Økonomiske sanktioner mod Iran vil have stor effekt, hvis Danmark kan få andre lande med.

Sådan lyder det fra udenrigsordførerne fra både Venstre og Socialdemokratiet, efter at det er kommet frem, at Iran tilsyneladende har planlagt et attentat på dansk jord.

- Hvis Danmark kun indfører sanktioner i sig selv, så er det noget, Iran bare vil kunne grine af, fordi det ikke har effekt på den iranske økonomi, siger udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen (V).

- Men hvis man laver sanktioner i en eller anden art fra de nordiske lande og forhåbentlig også EU, vil det kunne mærkes på den iranske økonomi.

Udenrigsordfører Nick Hækkerup (S) understreger, at hans parti støtter regeringen i, hvad den end kan få opbakning til internationalt.

- Hvis vi samler en række lande og siger, at sådan skal det internationale samfund altså ikke fungere - man skal ikke sende dødspatruljer rundt og slå folk ihjel - så vil det have en helt anden virkning, siger han.

