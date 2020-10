Politikeres troværdighed er steget til det højeste i ni år

Trods stigende troværdighed er politikere den faggruppe, som har den laveste troværdighed.

Politikere har alle dage kæmpet med en lav troværdighed, men under coronakrisen har befolkningen generelt set fået et lidt mindre skeptisk syn på de folkevalgte.

Det viser den årlige troværdighedsundersøgelse fra kommunikationsvirksomheden Radius CPH.

1011 personer er blevet spurgt om deres syn på en række faggruppers troværdighed.

De har skullet angive troværdigheden på en skala fra 1-5. Politikernes samlede score er steget fra 2,12 i 2019 til 2,34 i år. Det er den højeste score i ni år.

Fremgangen skyldes i høj grad coronaudbruddet, hvor særligt regeringen har været i fokus.

Det vurderer Nicolaj Taudorf Andersen, der er partner og bestyrelsesformand for Radius CPH.

- Den politiske troværdighed er gået markant op i år, og det skal ses i sammenhæng med coronakrisen.

- Man har belønnet regeringen for at være klar i sin tale og handling - ikke mindst i starten af ocoronaudbruddet, siger han.

Selv om der er højere tillid til politikere, ændrer det ikke på, at det er den faggruppe i undersøgelsen, som befolkningen ser allermest skeptisk på.

Trods årets stigning er der således stadig højere tillid til bilforhandlere, journalister, ejendomsmæglere og bankrådgivere, som også ligger i den tunge ende.

I den modsatte ende er jordemødre, sygeplejersker, læger, som alle scorer omkring 4,0 i troværdighed i undersøgelsen.

Politikernes troværdighed lå allerhøjest i foråret, hvor store dele af samfundet var lukket ned.

Siden er tallet dalet en anelse, og det hænger ifølge Nicolaj Taudorf Andersen sammen med, at kommunikationen fra regeringen ikke længere er soleklar.

- Der er kommet lidt sprækker i troværdigheden - blandt andet efter at der er kommet nye retningslinjer efter sommerferien, som ikke alle kan få til at give mening. For eksempel at restauranter skal lukke klokken 22, siger han.

/ritzau/