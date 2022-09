Sociale medier har ændret den demokratiske samtale. Politikerne har et særligt ansvar for den samtale og viser sig også i høj grad at være deres ansvar bevidst. Mon vi andre klarer det lige så godt?

Sociale medier er en afgørende platform for demokratisk samtale. Ved valget i 2019 var Facebook det mest udbredte kampagneværktøj, mere udbredt end vælgermøder og valgplakater.

Også uden for valgkampsperioder er sociale medier et væsentligt værktøj for professionelle politikere. Det er en unik mulighed for at præsentere sig selv og sine budskaber uden indblanding fra journalister og redaktører.