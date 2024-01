Politikommissær om dyr uden læ i kulden: ”Uvidenhed er ikke nogen undskyldning”

Når vejret bliver koldt, er det ekstra vigtigt, at heste og kvæg har adgang til ly og vand, der ikke er frosset til is. Fyns politis dyrevelfærdsenhed har siden årsskiftet allerede sigtet to kvægejere