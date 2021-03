Politisk aftale om fortsat hjælp til festivaler

Ifølge SF er der indgået en politisk aftale om hjælp til festivaler, hvis fremtid er usikre grundet covid-19.

Ifølge SF's kulturordfører, Charlotte Broman Mølbæk, er der mandag formiddag indgået en politisk aftale om hjælp til festivaler til sommer.

Aftalen indebærer blandt andet, at større arrangementer som festivaler, konferencer og dyrskuer kan få kompensation, hvis forsamlingsforbud gør, at de må aflyse.

Samtidig skabes der en nødpulje til velgørende festivaler.

- Jeg er så glad for, at det endelig lykkes at sikre gode muligheder for at planlægge sommerens festivaler, samtidig med at vi holder hånden under festivalerne, hvis de bliver nødt til at aflyse, skriver hun.

/ritzau/