Politisk aftale om presset PostNord skudt til efteråret

En forventet EU-undersøgelse af PostNord udskyder igen en aftale om postvæsnet i Danmark, skriver Finans.

Den årelange historie om en ny postaftale vil blive endnu længere end forventet. Efter en kritik fra Rigsrevisorerne er der klaget over PostNord og EU er gået ind i sagen. Og indtil EU's undersøgelse er færdig er der ingen grund til at forhandle en aftale.

Det skriver erhvervsmediet Finans, der citerer et brev fra transportminister Benny Engelbrecht (S) til postordførerne.

- I lyset af de allerede indgivne klager vil jeg derfor svare Kommissionen, at jeg vil hilse en sådan undersøgelse fra Kommissionens side velkommen

- Derfor giver det efter min opfattelse ingen mening at søge ny lovgivning gennemført, når det må forventes, at der vil pågå undersøgelser fra Kommissionens side, skriver han ifølge Finans.

PostNord og postomdelingen har i årevis været en politisk hovedpine.

Helt grundlæggende er problemet for Post Nord i Danmark, at digital post er blevet dominerende. Siden 2009 er antallet af håndterede breve faldet fra 985 millioner til omkring 250 millioner. Og den danske del af forretningen har givet store underskud i årevis.

Derfor har staten måttet skyde penge i PostNord, men det er en kortsigtet løsning på det svære problem, at man politisk gerne vil have effektiv postomdeling i hele landet men helst ikke vil drive et postvæsen med dundrende underskud.

Der var varslet forhandlinger og en aftale i 2019, men det skete ikke. Og 2020 blev heller ikke året. Der var lagt op til, at der skulle ske noget inden sommer i år. Men nu er det altså også stoppet.

I mellemtiden skyder staten penge ind for at holde PostNord - og leverancen af post - kørende.

Udskydelsen denne gang hænger sammen med, at Rigsrevisionen har kritiseret Postnords regnskaber. PostNord har to forretninger. Breve, der støttes af staten, og pakker, der skal ske på markedsvilkår og i konkurrence med private.

Rigsrevisionen kritiserede, at det var svært at se, om penge fra det offentligt støttede gled over i den del af forretningen, der skal være privat.

Det er efterfølgende blevet afvist, men klager til EU betyder altså, at det nu skal undersøges.

/ritzau/