Politisk aftale skal sætte stopper for ulovligt syn af biler

Alle Folketingets partier har indgået en aftale med otte initiativer, der skal sætte en stopper for ulovligt syn af biler, meddeler Transportministeriet mandag.

Blandt andet skal synsmedarbejdere sikre fotodokumentation for, at et køretøj har været fysisk til stede på synsstedet på synstidspunktet.

Her skal bilen fremgå med korrekt nummerplade, og det skal være tydeligt, at billedet er taget i den synshal, hvor synet skal finde sted.

- Jeg har en forventning om, at det her stort set sætter en stopper for sortsyn eller sms-syn. For man vil komme til at løbe en markant større risiko som synsmedarbejder, hvis man laver de her ulovligheder, siger transportminister Thomas Danielsen (V) til DR.

I foråret afslørede DR-programmet Kontant, hvordan nogle medarbejdere i synshaller godkendte biler, der havde været til syn, uden at de pågældende biler havde været fysisk til stede i en synshal.

Det er blandt andet sket ved, at synsmedarbejderen har fået tilsendt nummerpladen og registreringsnummeret på bilen via sms samt en betaling på for eksempel 3500 kroner.

- Aftaleparterne konstaterer, at der er brodne kar i synsbranchen, som til en pris, der er mangedoblet i forhold til den almindelige pris for et periodesyn, godkender køretøjet ved syn, uden at køretøjet er blevet fremstillet fysisk i synshallen.

- Øjensynligt aftales denne regelstridige tilgang via sms, hvorfor den ulovlige praksis også er kendt som "sms-syn", står der i aftalen.

Hvis synsmedarbejdere fortsætter med at overtræde lovgivningen, kan de blive straffet med bøder.

I særlige tilfælde kan det blive aktuelt at anvende straffelovens paragraf 279, der handler om bedrageri.

/ritzau/