Politisk bandepakke i hovedpunkter

* Regeringen indgik i marts 2017 en aftale med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet om en ny rocker- og bandepakke - Bandepakke 3.

Blandt pakkens 35 initiativer er:

* Opholdsforbud, der gør det muligt at forbyde personer, dømt for rocker- eller banderelateret kriminalitet, at opholde sig i et bestemt område i op til ti år efter endt afsoning.

* Straffen for at overtræde politiets forbud mod at opholde sig i en bestemt ejendom fordobles til normalt mindst 60 dages fængsel.

* Straffen for systematisk eller organiseret afpresning skærpes med en tredjedel.

* Indsatte rockere og bandemedlemmer underlægges brev- og besøgskontrol i videst muligt omfang. De skal under verserende konflikter afskæres fra at modtage besøg af personer fra samme gruppering.

* Nedsættelse af arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer.

* En undersøgelse af de personer, der indgår i rocker- og bandegrupperinger, herunder deres etniske tilhørsforhold og statsborgerskab.

* Analyse af cigaretsmugling for at afdække kriminalitetsmønstre, nye tendenser og nøglepersoner bag kriminaliteten.

Kilde: Justitsministeriet

/ritzau/