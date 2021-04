Politisk flertal fastholder omstridt 30-minutters-regel

Et rødt flertal har stemt nej til et forslag om at afskaffe reglen om at booke bord 30 minutter inden ankomst.

Et flertal i Folketinget har stemt nej til at afskaffe reservationskravet på 30 minutter.

Det skriver sundhedsordfører for Venstre Martin Geertsen på Twitter.

- Venstre har i dag stillet forslag i Folketingets Epidemiudvalg om at afskaffe 30-min-booking-regel på restauranter mv. Bakket op af Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Konservative. Stemt ned af rødt flertal, skriver han.

/ritzau/