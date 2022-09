Politisk flertal forbyder at bruge børn som tolke

Et bredt flertal af Folketinget har vedtaget et forbud mod at bruge børn til at tolke for familiemedlemmer.

Børn og unge under 18 år må ikke længere bruges som tolke til at oversætte fremmedsprog i møder mellem deres familiemedlemmer og det offentlige.

Det er et bredt flertal af Folketinget blevet enige om, skriver Børne- og Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse.

- Børn skal have lov til at være børn, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

- Derfor er jeg glad for, at vi i regeringen sammen med et bredt flertal i Folketinget nu sørger for, at børn ikke ender i svære situationer, hvor de for eksempel får ansvaret for at tolke til skole-hjem-samtaler, siger hun.

SF er et af de partier, der er med i aftalen.

- Børn skal ikke lægge ører til voksensnak eller tage ansvar for deres forældre eller kommunens medarbejdere. Så må man indkalde andre professionelle tolke til at sikre forståelsen, siger Charlotte Broman Mølbæk, Socialistisk Folkeparti.

Danmarksdemokraterne lægger i aftalen vægt på, at børnene ikke skal bære et ansvar for forældrenes sprogvanskeligheder.

- Det er forældrenes opgave at lære sproget, når de kommer hertil. Sker det ikke, så må det i al fald ikke blive børnenes ansvar at tolke for dem," siger Jens Henrik Thulesen Dahl fra Danmarksdemokraterne (DD).

Allerede i 2014 blev der indført et forbud mod børnetolke i sundhedsvæsenet. Børn kan altså i forvejen ikke agere tolke for deres forældre i forbindelse med henvendelser til egen læge, på hospitaler og i kommuner.

Nu skal forbuddet også gælde for den brede offentlige og private sektor.

Blandt andet kommer aftalen til at gælde på børne-, undervisnings-, social-, ældre- og beskæftigelsesområdet.

Det gælder også for private aktører.

Det vil stadig være muligt for børn og unge under 18 år at tolke i livstruende tilfælde eller i uproblematiske situationer.

Aftalen er vedtaget af regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet.

/ritzau/