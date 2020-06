Politisk flertal forlænger 225-timers reglens dvale

Den udskældte 225-timers regel for kontanthjælpsmodtagere er ude af kraft. Og det vil fortsætte flere måneder.

Siden 9. marts har kontanthjælpsmodtagere ikke skulle leve med truslen om at blive trukket i deres ydelse, hvis ikke de har mindst 225 timers arbejde på et år.

Da tiltagene for at begrænse coronasmitten lukkede jobcentrene og store dele af arbejdsmarkedet, suspenderede et flertal i Folketinget reglen til 30. juni.

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet forlænger nu suspenderingen til 8. september.

- Vi mener, at det er både rimeligt og rigtigt at forlænge suspensionen af 225-timers reglen.

- Arbejdsmarkedet er stadig ikke oppe i gear, og det er svært for rigtig mange ledige, der har svært ved at finde de nødvendige timer, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

Reglen betyder, at kontanthjælpsmodtagere skal have mindst 225 timer på arbejdsmarkedet for at kunne modtage fuld kontanthjælp.

Hvis kravet ikke er opfyldt, kan der blive trukket mellem 500 og 1000 kroner afhængig af kontanthjælpens størrelse.

SF og Enhedslisten ønsker grundlæggende reglen helt afskaffet. Og en evaluering af reglen foretaget af Finansministeriet offentliggjort i starten af 2019 kunne da heller ikke måle nogen konkret effekt på beskæftigelsen af den.

Peter Hummelgaard siger, at reglen er blandt de tiltag, som den nedsatte ydelseskommission skal kigge på.

- Jeg synes, der er mange uhensigtsmæssigheder og ubalancer i det nuværende ydelsessystem, der ikke i høj nok grad tager hensyn til, hvor man bor, eller hvilke forudsætninger man har.

- Derfor har vi nedsat en kommission, der skel gentænke hele systemet. Her er 225-timers reglen noget, de behandler, siger Peter Hummelgaard.

Venstre er fortsat tilhænger af reglen, og da den blev suspenderet, var det en klar prioritet fra partiet, at det ikke skulle blive en undskyldning for at afskaffe den.

/ritzau/