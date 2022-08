Politisk flertal lægger loft på fire procent på huslejestigning

Regeringen og dens støttepartier har indgået en aftale, der vurderes at komme til at omhandle 160.000 lejere.

Et flertal i Folketinget er enige om en politisk aftale, der lægger et loft på fire procent om året over de næste to år på huslejestigninger i private lejeboliger.

Det fortæller indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S) fredag ved et doorstep i Indenrigs- og Boligministeriet.

- For regeringen har det været afgørende at passe på de danske lejere. De skal ikke gå fra hus og hjem på grund af den voldsomme inflation, vi oplever lige nu.

- Derfor glæder jeg mig over, at vi har kunnet indgå denne aftale om et huslejeloft på fire procent. Det skaber tryghed og ro for lejerne, siger han.

Aftalen er indgået mellem regeringen og støttepartierne SF, Enhedslisten og De Radikale.

Huslejeloftet er blevet besluttet for at skabe ro for landets lejere i en tid, hvor inflationen i juli blev opgjort til 8,8 procent, blandt andet som følge af krigen i Ukraine.

Udlejere har nemlig ifølge lejeloven lov til at lade huslejen følge inflationen, som i øjeblikket er den højeste i 39 år.

Aftalen omhandler både eksisterende lejekontrakter og fremtidige lejekontrakter.

Den kommer også til at gælde de huslejer, der er sat op i løbet af de seneste måneder. De vil blive sat ned, typisk tre måneder efter at indgrebet træder i kraft, hvilket svarer til lejers opsigelsesvarsel.

Indenrigs- og Boligministeriet vurderer, at op mod 160.000 lejere står til at blive ramt af meget store huslejestigninger.

Torsdag kom det frem, at Justitsministeriet har skrevet i et notat, at det ikke kan udelukkes, at regeringens forslag om et loft over stigninger i huslejen kan være ekspropriation - som kan føre til kompensation til udlejerne.

Venstre står uden for aftalen, blandt andet fordi partiet ikke har kunnet få svar på, om der kan være tale om ekspropriation.

- Kommer vi nu til at se en lang række udlejere lægge sag an mod staten, fordi de bliver begrænset i at opkræve den husleje, de har haft mulighed for før, siger finansordfører Troels Lund Poulsen (V)

Han og Venstre ville hellere have støttet lejerne via boligstøtte til udvalgte grupper for "at hjælpe dem med de udgifter, de måtte have".

Det synspunkt er Christian Rabjerg Madsen ikke enig i. Ministeren siger, at "den gruppe, der får boligstøtte, udgør slet ikke den samlede gruppe af lejere, der risikerer at blive ramt her", siger han.

