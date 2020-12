Politisk flertal ønsker hårdere kurs over for Kina

Regeringen afviser anklage om, at den ikke har taget nok afstand fra Kinas ageren i forhold til Hongkong.

Et politisk flertal ønsker, at Danmark skal anlægge en hårdere linje over for Kina.

Det skriver Jyllands-Posten forud for en central debat mandag i Folketinget om Kina, Hongkong og kinesiske krænkelser af menneskerettigheder.

Venstre, De Konservative, De Radikale, Enhedslisten, Dansk Folkeparti såvel som Frie Grønne vil have skruet op for kritikken af et stadig mere aggressivt regime i Kina.

Der er på forhånd blevet forhandlet med regeringen om en såkaldt vedtagelsestekst, og ifølge flere partier lægges der op til at skærpe kursen.

Under debatten skal udenrigsminister Jeppe Kofod (S) blandt andet redegøre for regeringens konkrete tiltag, planer og ageren, når det gælder Kina.

Udenrigsordfører Naser Khader (K) mener, at der er behov for "en mere markant og meget tydeligere kurs over for Kina, når det gælder menneskerettighederne", mens man dog samtidig holder fast i, at Danmark skal kunne handle med Kina.

Udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen (V) kalder udviklingen i Kina for "ekstremt bekymrende".

- Regeringen har langtfra været hård nok i forhold til Kina, når det for eksempel gælder situationen i Hongkong og den aggressive måde, som Kina agerer på i forhold til resten af verden, siger Venstre-politikeren.

Venstre kræver samtidig, at Danmark stopper dele af samarbejdet med Kina om for eksempel militær og politi i en ny samarbejdsaftale, som Danmark er i færd med at forhandle på plads med Kina, fordi den nuværende udløber til nytår.

De Radikales udenrigsordfører, Martin Lidegaard, håber på og forventer en tekst med en "mere kritisk stillingtagen" til Kina.

Også Enhedslistens Søren Søndergaard mener, at "Danmark bør gå længere i kritikken af Kina".

Jeppe Kofod erklærer sig i et skriftligt svar "lodret uenig" i kritikken fra Venstre.

Han siger, at han "klart har kritiseret udhulingen af demokratiet i blandt andet Hongkong", og at han har arbejdet for fælles kritik og tiltag i EU og FN.

- Det har jeg blandt andet gjort, fordi udviklingen i Kina vedrørende menneskerettigheder er stærkt bekymrende, siger Jeppe Kofod, der ikke svarer på, om regeringen støtter en skærpet Kina-kurs.

I en kommentar om folketingsdebatten skriver Kinas ambassade til Jyllands-Posten, at andre lande ikke skal blande sig i Kinas indre forhold.

- Vi modsætter os kraftigt enhver indblanding i vores indre forhold i menneskerettighedernes navn, skriver ambassaden.

/ritzau/