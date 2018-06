Politisk flertal støtter øget kontrol med dyretransport

Der skal strammes op på kontrol med det voksende antal af transporter af grise, er der politisk enighed om.

Der skal strammes op på dyrevelfærden, herunder kontrollen med de lange dyretransporter med stadig flere svin ud af Danmark.

Det er der enighed om mellem et flertal i Folketinget og miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) på et samråd i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg onsdag.

- Kontrollen med transport af svin har vist sig at være helt sporadisk, og det har været muligt at inkorporere den minimale risiko for at blive afsløret i driftsregnskabet, siger miljø- og fødevareordfører Simon Kollerup (S).

Tal fra Dyrenes Beskyttelse viser, at myndighedernes kontrol slet ikke er fulgt med eksplosionen i antallet af transporter.

Danske landmænds talent for at lave mange pattegrise per so har ellers skabt en industri.

Den sendte sidste år 9,4 millioner smågrise ud på rejser på mindst otte timer lange køreture for at ende hos landmænd, ofte i Tyskland, Polen eller Italien, hvor dyrene fedes op og slagtes.

På ti år er antallet eksploderet fra 1,9 millioner grise i 2007 til 9,4 millioner i 2017.

/ritzau/