Politisk flertal vil afskaffe tobakskuponer på færger

Ordførere mener, at tobakskuponer på færgeruter opfordrer til rygning. Derfor bør de afskaffes.

Et politisk flertal på Christiansborg mener, at de tobakskuponer, som blandt andet bliver udleveret på færgeruter mellem Danmark og Sverige, bør afskaffes.

Det skriver DR.

Flertallet består ifølge DR af Venstre, De Radikale, Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten og Alternativet.

Tobakskuponer, som giver mulighed for at købe en pakke toldfrie cigaretter, bliver automatisk udleveret til alle passagerer, og partierne mener, at rederierne med ordningen opfordrer til rygning.

- Vi kæmper på alle mulige fronter for at sørge for, at børn ikke begynder at ryge. Børn må ikke købe cigaretter, og derfor giver det heller ikke mening, at man vifter dem om næsen med en tobakskupon, siger sundhedsordføreren i SF, Kirsten Normann Andersen, til DR.

Venstres sundhedsordfører vil tage sagen op med sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

- Ministeren må på banen og give klare svar på, hvordan regeringen vil sikre, at børn og unge ikke opfordres til at købe tobak, siger Jane Heitmann (V) til DR.

Tobakskuponer anvendes desuden af rederiet Forsea på ruten Helsingør-Helsingborg og på Scandlines' ruter til Tyskland.

/ritzau/