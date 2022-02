Politisk flertal vil gøre op med 380.000 gasfyr

Et politisk flertal vil stoppe nyinstallation og arbejde for at udfase de omkring 380.000 gasfyr, der er i Danmark.

Det fremgår af aftale, som præsenteres fredag formiddag i Klimaministeriet.

- Vi vil bruge 250 millioner kroner på at udfase gas som opvarmningskilde i Danmark, så de i stedet får grøn fjernvarme som det primære.

- Vi vil arbejde for et stop for nyinstallation af gas i Danmark. På sigt skal vi helt af med gas som opvarmningsform. Det skal simpelthen ikke være muligt at installere, siger klima- og energiminister Dan Jørgensen (S).

Det skyldes, at der er opvarmningsformer, som er langt bedre for klimaet end gasfyr.

Det er ikke noget, der kan forbydes i Folketinget, da der er EU-regler, der tillader handel med gas i hele unionen.

Derfor bliver klimaministeren pålagt at tage det op med EU-Kommissionen.

- Det er ikke noget, vi bare lige kan forbyde i Folketinget, da det er reguleret af EU. Men på grund af denne aftale tager jeg til Bruxelles og forhandler med EU-Kommissionen med mulige veje om at få dette til at ske, siger han.

