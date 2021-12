Politisk flertal vil hjælpe kulturen gennem coronaaflysninger

Et bredt flertal af Folketingets partier er blevet enige om kompensation til kulturlivet som følge af coronarestriktioner.

Kompensationen skal blandt andet hjælpe kulturinstitutioner, der må aflyse eller udskyde en produktion på grund af restriktionerne.

Det oplyser Kulturministeriet i en pressemeddelelse sent lørdag aften.

Fra søndag træder nye coronarestriktioner i kraft på kultur- og idrætsområdet. Det samme gør kompensationsordningen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ministeriet skriver i pressemeddelelsen, at "i lighed med nedlukningen sidste vinter genåbnes de relevante kompensationsordninger på Kulturministeriets område, der også var i kraft ved sidste nedlukning".

- Jeg er meget glad for, at et bredt flertal af Folketingets partier meget hurtigt er blevet enige om at sikre kompensation til kulturlivet.

- Det er helt afgørende, at vi i en svær tid skaber tryghed og støtter op om vores kultur- og idrætsliv, siger kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) i meddelelsen.

Ministeren fremhæver, at aftalen også gør det muligt for arrangørerne at fastholde kontrakter med kunstnere.

Det vil ifølge De Radikales kulturordfører, Zenia Stampe, sikre kunstnerne langt bedre.

- Vi har nu lavet en aftale, der går ind og kompenserer arrangørerne af aflyste arrangementer for at udbetale honorarer. Det er en kæmpe sejr, siger hun.

Hos Venstre kalder kulturordfører Jan E. Jørgensen det "kun rimeligt", at kulturlivet får hjælp. Samtidig håber han snart på en normalisering.

- Det er Venstres største ønske, at coronaen snart kommer så meget under kontrol, at kulturlivet kan genåbne, siger Jan E. Jørgensen.

Aftalen vil også sikre hjælp til særligt nødlidende kulturinstitutioner, der er i fare for at gå konkurs som følge af coronatiltag.

Der afsættes desuden 20 millioner kroner til idrætsforeninger, der skal kompensere for tabte indtægter fra aflyste arrangementer.

Kompensationsordningen gælder til og med 15. januar.

Aftalen er blevet indgået af regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, SF, De Radikale, Enhedslisten, De Konservative og Alternativet.

/ritzau/