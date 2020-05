Politisk flertal vil se på lovændring om fertilitetsbehandling

Et borgerforslag om nedfrosne æg til fertilitetsbehandling har på tre uger fået næsten 24.000 underskrifter.

Et politisk flertal er klar til at se på en lovændring om nedfrosne æg til fertilitetsbehandling, skriver DR Nyheder.

Som loven er nu, skal nedfrosne æg til behandlingen destrueres efter fem år, men det vil et borgerforslag ændre.

Forslaget går ud på, at befrugtede og ubefrugtede æg, der er udtaget i forbindelse med fertilitetsbehandling, skal kunne fryses ned, indtil kvinden er fyldt 46 år og derfor ikke længere må modtage fertilitetsbehandling i Danmark.

Borgerforslaget har på omkring tre uger fået omkring 23.700 underskrifter, og det er dermed på vej mod de 50.000 underskrifter, der kræves, for at forslaget kan blive fremsat i Folketinget.

Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen, er positivt indstillet over for forslaget.

- Vi kan ikke se, der skulle være nogen sundhedsfaglige argumenter imod at udvide antallet af år, siger han til DR Nyheder.

Mette Abildgaard, der er politisk ordfører hos De Konservative, har underskrevet borgerforslaget og delt det på sin Facebook-profil.

- Jeg tror ikke, folk egentlig er klar over, hvor stort et psykisk pres det er for kvinder at være i fertilitetsbehandling og igennem ægudtagning.

- Både fysisk, fordi man skal sprøjte sig i maven med hormoner - det har jeg selv prøvet - men også psykisk, fordi man går med en stor usikkerhed.

- Det skal man ikke gå igennem flere gange end højst nødvendigt, siger hun.

Dansk Folkeparti, Enhedslisten, SF og De Radikale bakker ligeledes op om at udvide antallet af år.

Det Etiske Råd har tidligere anbefalet at fastholde grænsen på fem år.

/ritzau/