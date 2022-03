Politisk flertal vil se på at få flere værnepligtige

Et politisk flertal er åbne for at skrue op for antallet af værnepligtige i Danmark. Det skriver Berlingske.

Danmark står i en ny sikkerhedspolitisk situation efter Ruslands invasion af Ukraine, mener forsvarsordfører Mogens Jensen (S).

- Det betyder, at vi skal have styrket Forsvaret, og det kan selvfølgelig også betyde, at vi skal have flere værnepligtige, siger han til Berlingske.

Også Venstre ønsker at skrue op for antallet af værnepligtige, men det sker ikke kun i lyset af udviklingen i Ukraine. Nej, det er bare god fornuft, at man øger antallet, mener forsvarsordfører Lars Christian Lilleholt (V).

- Det styrker det totale forsvar af Danmark og giver en bedre mulighed for at have en reservestyrke, hvis det skulle blive aktuelt, siger han til Berlingske.

Også Nye Borgerlige støtter idéen om flere værnepligtige, og dermed er der et politisk flertal for at se på antallet af værnepligtige.

Men ingen af partierne sætter over for avisen noget tal på, hvor mange værnepligtige de mener, der bør være årligt.

Ifølge Forsvarets Personalestyrelse begyndte 4770 i værnepligt i 2021.

Fra 2012 til nu har der været under 5000 værnepligtige om året. Til sammenligning var der over 6000 per år i 2007-2009.

Den største fagforening i Forsvaret - Centralorganisationen for Stampersonel - foreslår at uddannelsen forlænges fra de nuværende fire måneder, som de fleste steder kræver. Eksempelvis Livgarden kræver længere tid.

Der skal mere uddannelse til ifølge formand Jesper Korsgaard Hansen, hvis man ønsker soldater, der kan indgå i forskellige operationer, i stedet for nærmere at være en introduktion til militæret.

Det fremgår ikke, hvad de tre partier tænker om den idé.

/ritzau/