Politisk flertal vil sidestille psykisk og fysisk vold

Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti vil stemme for regeringens forslag om at kriminalisere psykisk vold.

Det skal være muligt at straffe udøvere af psykisk vold med bøder og fængselsstraf i op til tre år.

I hvert fald hvis det står til et flertal i Folketinget, der tirsdag behandler et lovforslag, der er fremsat af regeringen og justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

- Det er helt afgørende, at vi får sidestillet fysisk og psykisk vold. Vi har set folk leve i helt forfærdelige forhold, hvor det har været den psykiske vold, som har været dominerende. Det tager vi nu et opgør med, siger justitsministeren.

Helt konkret går lovforslaget ud på, at personer, der i en periode udsætter andre med tilknytning til husstanden for groft nedværdigende, forulempende eller krænkende handlinger, skal kunne straffes med fængsel i indtil tre år.

Det kan eksempelvis omfatte en ægtefælle, en samlever, forælder, plejeforælder eller søskende.

Regeringen har foreslået, at det skal have en selvstændig paragraf i straffeloven.

Forslaget bakkes op af Socialdemokratiet, som længe har ønsket en paragraf i straffeloven om psykisk vold.

- Vi ser mennesker, der lever i psykisk vold i årevis, og som får massive følgevirkninger af det, og som bliver mentalt kørt ned under gulvbrædderne, siger partiets retsordfører, Trine Bramsen.

- Der er vigtigt, at vi har en lovgivning, der kan tage hånd om det, siger hun.

Også Dansk Folkeparti vil stemme ja, fortæller ligestillingsordfører Karina Adsbøl, som er ordfører på lovforslaget.

- Jeg håber, at det kommer til at virke sådan i praksis, at der bliver taget hånd om dem, der er udsat for psykisk vold, så de også får en retsfølelse med det her lovforslag, siger hun.

I en bemærkning til lovforslaget lyder det fra Dommerforeningen, at paragraffen om psykisk vold kan give anledning til bevismæssige vanskeligheder.

Justitsministeren erkender, at det kan blive en udfordring.

- Det er selvfølgelig nemmere at vise blå mærker, end det er at vise ar på sjælen. Men den nye teknologi betyder jo, at beviset for eksempel kan være en masse sms'er med truende og styrende karakter, siger Søren Pape Poulsen.

/ritzau/