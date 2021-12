Politisk kommentator om Dansk Folkeparti: Sådan ser kaos og sammenbrud ud

Knap en uge efter løsgænger Inger Støjberg blev dømt i rigsretten, begyndte ankesagen mod Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt, mandag i Østre Landsret. Selvom han i august blev idømt seks måneders betinget fængsel for EU-svig og dokumentfalsk ved retten i Lyngby, er han stadig kandidat til formandsposten for Dansk Folkeparti, der afgøres ved et ekstraordinært landsmøde den 23. januar næste år.

Hvis også landsretten finder Morten Messerschmidt skyldig, risikerer han på linje med Inger Støjberg efterfølgende at blive erklæret uværdig til Folketinget, hvorfor han stiller op sammen med europaparlamentariker Peter Kofod (DF). Ifølge Esben Schjørring, som er medforfatter til "Værdikæmperne - slaget om danskernes sjæl" (2018) og redaktør på det politiske netmedie Altinget, er det udtryk for et sammenbrud i partiet, at to af de fremmeste kandidater til formandsposten – Inger Støjberg og Morten Messerschmidt – for indeværende begge to har en dom, og det vil ikke overraske ham, hvis Dansk Folkeparti lige så stille forsvinder ud af dansk politik i løbet af de næste 10-15 år.

Hvad betyder det for Dansk Folkeparti, hvis Messerschmidt bliver kendt skyldig?

Hvis han er valgt til formand, har partiet jo valgt ham med den risiko. Og det vil selvfølgelig stigmatisere ham i lang tid fremover. Hvordan skal han kunne problematisere kriminelle udlændinge, mens han selv er dømt? Bliver han frikendt, er banen selvfølgelig åben for ham. Men jeg synes også, at det er værd at stoppe op og spørge sig selv, hvad det egentlig betyder, at de to fremmeste kandidater til formandsposten i Dansk Folkeparti – altså Inger Støjberg og Morten Messerschmidt – for indeværende begge to har en dom for forbrydelser udført i embeds medfør. Og for Inger Støjbergs vedkommende hverken er medlem af partiet eller har givet tilsagn om, at hun stiller op som formand. Havde det været i et hvilket som helst andet parti, havde vi jo alle sammen været enige om konklusionen: Det er sådan kaos og sammenbrud ser ud i et politisk parti.

Artiklen fortsætter under annoncen

Derudover er pointen, at konsekvensen af Socialdemokratiets højredrejning på udlændingepolitikken har betydet, at det emne ikke længere er i det absolutte centrum for dansk politik, men i stedet er gledet helt ud i periferien. Det har jeg meget svært ved at se en ny formand for Dansk Folkeparti lave om på. Så man kan sige: Det værste for Dansk Folkeparti er ikke, at man ikke ved hvem, der skal være ny formand, men at det er ligegyldigt, hvem det bliver.

Hvad var i første omgang årsag til partiets succes?

Dansk Folkeparti blev et protestparti for især socialdemokratiske vælgere, der prøvede at råbe moderpartiet op, hvad angik udlændingepolitikken – også som et slags symbol på globaliseringen i det hele taget. Og Dansk Folkepartis succes hænger tæt sammen med, at Venstre, da Anders Fogh Rasmussen blev formand i 1998, besluttede sig for at bryde ud af den stiltiende konsensus mellem de store partier om ikke at politisere og føre kampagne på udlændingepolitikken. Det løftede Dansk Folkeparti helt ind i centrum for den offentlige debat og dermed den værdikamp, Anders Fogh prøvede at gøre til de borgerliges politiske platform i stedet for fordelingspolitikken. Dansk Folkeparti var eminent til politisk reklame, provokation og iscenesættelse og havde en bred vifte af politikere med enorm slagkraft – især i den tid, hvor aviserne og de store tv-stationer udgjorde arenaen for politisk kommunikation, og de har aldrig rigtig fundet sig til rette i en tid, hvor sociale medier har taget den plads; det er nok også noget af årsagen til forelskelsen i Inger Støjberg, hvis gennembrud som politiker falder sammen med Facebooks indtog som et væsentligt værktøj til politisk kampagne.

Har Dansk Folkeparti en chance eller har partiet udspillet sin rolle?

Da partiet blev stiftet i 1995 var det jo som en udbryderfløj af Fremskridtspartiet, der ville transformere partiet om fra et protestparti til et ansvarligt magtparti. Det var en af hovedoverskrifterne, da Dansk Folkeparti blev præsenteret. Men folketingsvalget i 2019 viste jo, at langt de fleste Dansk Folkeparti-vælgere stemte på Dansk Folkeparti, for at få Socialdemokratiet til at ændre kurs på udlændingeområdet. Da det skete, og da Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, selv understregede det på et landsmøde, ja, så drog de af. Særligt da Socialdemokratiet kunne lokke med en Arne-pension. Pointen er, at værdikampen ikke længere findes som en borgerlig fællesnævner, og det kommer hverken Messerschmidt, Støjberg eller en Martin Henriksen eller Peter Kofod til at lave om på.