Forsvarsministeriet vælter i skandalesager, der har en systematik, der er dybt bekymrende, ikke mindst for rigets sikkerhed. Det seneste eksempel er FE-sagen

Politisk kommentator om FE-sagen: Dybt bekymrende systematik i skandalerne. Putin kunne ikke have gjort det bedre

Mens Inger Støjberg fik sin dom i Rigsretten, fandt tre landsdommere, at der for forsvarsministeriets og Forsvarets Efterretningstjenestes, FE, tidligere topledelse ”ikke er grund til at rejse kritik”. Det kan lyde som en god nyhed – det er det ikke, hvis man ser bort fra de implicerede embedsmænd, hvis navne nu er renset.