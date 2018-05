Politisk ordfører bliver ny miljø- og fødevareminister

Jakob Ellemann-Jensen erstatter Esben Lunde Larsen, der tirsdag meddelte sit stop som minister.

Jakob Ellemann-Jensen (V) bliver ny miljø- og fødevareminister, efter at Esben Lunde Larsen (V) har forladt ministerposten. Det oplyser Statsministeriet.

Siden folketingsvalget i 2015 har Jakob Ellemann-Jensen været politisk ordfører for Venstre. Det job skal en anden nu overtage.

Det er Jakob Ellemann-Jensens første ministertitel. Han er søn af tidligere Venstre-formand og udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen.

Jakob Ellemann-Jensen er en del af en ministerrokade, som statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) skulle lave, efter at både uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) og Esben Lunde Larsen tirsdag trådte tilbage.

Mens Pind stopper helt i dansk politik, fortsætter Lunde Larsen i Folketinget frem til næste valg.

Ny uddannelses- og forskningsminister bliver erhvervsmanden Tommy Ahlers. Han er hentet udefra. Ahlers er blandt andet kendt for iværksætterprogrammet "Løvens hule" på DR1.

Løkke præsenterede i alt tre nye ansigter til ministerholdet onsdag. Eva Kjer Hansen (V), som har været minister før, bliver ny minister for fiskeri, nordisk samarbejde og ligestilling. Dermed stopper Karen Ellemann (V) som minister.

Og dermed blev det altså også en blandet onsdag for Ellemann-familien. En Ellemann røg ud af ministerholdet, og en anden kom ind.

Løkke håber dog, at Karen Ellemann vælges som ny gruppeformand for Venstres folketingsgruppe. Sker det, bliver hun den første kvindelige gruppeformand for Venstre.

Den nuværende gruppeformand, Søren Gade, stiller op til Europa-Parlamentet næste år.

Derfor har Søren Gade meddelt, at han senest træder tilbage som gruppeformand til august. Med ministerrokaden sker det formentlig allerede en af de kommende dage.

Ingen ministre fra Liberal Alliance eller De Konservative blev berørt af ministerrokaden.

/ritzau/